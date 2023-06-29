Tekirdağ'da mor tarlalar bayramda ziyaretçi çekiyor

Kentteki lavanta tarlaları İstanbul ve yakın illerden gelenlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle misafirlerini ağırlayan tarlalarda, ziyaretçiler hazırlanan özel dekorlar önünde de en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor.

Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlasına gelen misafirler doğa ile iç içe zaman geçirerek, çekildikleri fotoğraflarla da güzel anılar biriktiriyor.

Tarlayı gezen Emre Önder, insanın lavanta tarlasında stres attığını söyledi.

Bayram ziyaretlerinin ardından ailece lavanta tarlasına geldiklerini ifade eden Önder, "Burasının görseli, buradaki insanların gelenlere hizmeti çok güzel. Şahane, kartpostallık fotoğraflar çektirdik. Herkesin burayı gelip görmesi gerekiyor." dedi.

Ailesiyle lavanta tarlasına gelen Serkan Akdoğan da lavantaların eşsiz bir güzellik sunduğunu, bu güzellik içerisinde harika fotoğraflar çektirdiklerini dile getirdi.

Melisa Akdoğan ise lavanta tarlasını sosyal medyadan görüp geldiklerini aktardı.

Güzel anılar biriktirmek isteyen herkesin gelip lavanta tarlasında zaman geçirmesi gerektiğini belirten Akdoğan, "Çocuklarımızla birlikte geldik ve burada çok eğlendik. Güzel zaman geçirmek isteyenlere burayı tavsiye ederim." diye konuştu.