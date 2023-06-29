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Türkiye
AA 29.06.2023 10:37

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Berzeg, 12 gündür aranıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden sabah yürüyüşü yapmak için köpeği ile ayrılan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor.

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Berzeg, 12 gündür aranıyor
[Fotograf: AA]

AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.

Ekipler, dron ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda şu ana kadar Berzeg ya da köpeğine ait herhangi bir ize rastlayamadı.

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Berzeg, 12 gündür aranıyor

"Daha geniş yerlere bakmak lazım"

Berzeg'in eşi Angela Berzeg, gazetecilere, çalışmaların daha geniş alana yayılması gerektiğini söyledi.

Şu ana kadar çalışmaların çok iyi bir şekilde yapıldığını belirten Angela Berzeg, "Daha geniş yerlere bakmak lazım, Türkiye'de nereye gidebilirse oralara gidilmeli. Eşim her yerde olabilir, onu çok merak ediyoruz." dedi.

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Berzeg, 12 gündür aranıyor

Berzeg'in kızlarından Sibel Berzeg de ekiplerin gereken her şeyi şu ana kadar yaptığını dile getirdi.

Sibel Berzeg, daha geniş yerlerde arama çalışması yapılması için biraz daha yardım istediklerini sözlerine ekledi.

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Berzeg, 12 gündür aranıyor

Korhan Berzeg'in diğer kızı Nisa Berzeg de her geçen gün umutlarının azaldığını ifade etti.

GÖNDAK Başkanı Kadir Akbulut ise arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Berzeg'in yürüyüş yaptığı alanı 3-4 kez taradıklarını anlatan Akbulut, "Bugün 11'inci gün, hala bir umudumuz var. Aramalara devam edeceğiz. İnşallah Korhan beye ulaşacağız. Bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Ormanlık bölgede de taramalar yapacağız. İnşallah bir sonuca ulaşacağız." diye konuştu.

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