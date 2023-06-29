Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 2,5 kat arttı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü Yalova İl Şube Müdürlüğü’ne bağlı, 167 hektar alana sahip olan Hersek Lagünü Sulak Alanı, başta su kuşları olmak üzere pek çok türü barındırıyor.

Kuşların beslenme ve üreme alanı olan lagün, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki yüz binlerce kuşun geçtiği göç yolu üzerinde bulunuyor.

Alanda özellikle deniz ile göl arasındaki kıyı şeridinde, koloni halinde üreyen önemli kuş türleri bulunuyor.

Bunlar arasında sumru, kara gagalı sumru, Akdeniz martısı, poyrazkuşu, küçük halkalı cılıbıt ve gümüş martı da yer alıyor.

Kış mevsiminde flamingoların da Marmara Bölgesi’ndeki konaklama yeri olan Hersek Lagünü’ndeki kuş türü sayısı ise 253’e ulaştı.

"50’ye yakın kuş türü üremeye başladı"

Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısının 2,5 kat arttığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaz sezonu nedeniyle lagünde az sayıda kuş türünün olduğunu, eylül ayı itibarıyla ise sayının artacağına dikkati çekti.

Oral, "Daha önce 20 kuşumuz ürerken şu anda 50'ye yakın kuşumuz üremeye başladı. Bu da kendilerini güvende hissettiğini gösteren emarelerden biri aslında. 2004'te aldığımız zaman 104 kuş türümüz vardı. Şu anda 253'e yükseldi. Her geçen gün yeni bir kuş türü ekleniyor. Şu anda en az kuş olduğu zamandayız. Eylül-ekim itibarıyla çoğalacaklar. Şu anda uzun bacaklı kuşlarımız buradalar. Bayramı burada geçirecek gibi duruyorlar" diye konuştu.