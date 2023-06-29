Az Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 29.06.2023 09:47

Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 2,5 kat arttı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 2,5 kat arttı. 2004 yılında 104 kuş türünün olduğu lagünde tür sayısı 253’e yükseldi.

Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 2,5 kat arttı
[Fotograf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü Yalova İl Şube Müdürlüğü’ne bağlı, 167 hektar alana sahip olan Hersek Lagünü Sulak Alanı, başta su kuşları olmak üzere pek çok türü barındırıyor.

Kuşların beslenme ve üreme alanı olan lagün, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki yüz binlerce kuşun geçtiği göç yolu üzerinde bulunuyor.

Alanda özellikle deniz ile göl arasındaki kıyı şeridinde, koloni halinde üreyen önemli kuş türleri bulunuyor.

Bunlar arasında sumru, kara gagalı sumru, Akdeniz martısı, poyrazkuşu, küçük halkalı cılıbıt ve gümüş martı da yer alıyor.

Kış mevsiminde flamingoların da Marmara Bölgesi’ndeki konaklama yeri olan Hersek Lagünü’ndeki kuş türü sayısı ise 253’e ulaştı.

"50’ye yakın kuş türü üremeye başladı"

Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısının 2,5 kat arttığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaz sezonu nedeniyle lagünde az sayıda kuş türünün olduğunu, eylül ayı itibarıyla ise sayının artacağına dikkati çekti.

Oral, "Daha önce 20 kuşumuz ürerken şu anda 50'ye yakın kuşumuz üremeye başladı. Bu da kendilerini güvende hissettiğini gösteren emarelerden biri aslında. 2004'te aldığımız zaman 104 kuş türümüz vardı. Şu anda 253'e yükseldi. Her geçen gün yeni bir kuş türü ekleniyor. Şu anda en az kuş olduğu zamandayız. Eylül-ekim itibarıyla çoğalacaklar. Şu anda uzun bacaklı kuşlarımız buradalar. Bayramı burada geçirecek gibi duruyorlar" diye konuştu.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:48
Tekirdağ'da mor tarlalar bayramda ziyaretçi çekiyor
10:44
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Berzeg, 12 gündür aranıyor
10:37
Kuraklık, 16. yüzyıldan kalma kiliseyi tamamen ortaya çıkardı
10:28
100 yıl sonra bir ilk: National Geographic son yazarlarını da işten çıkardı
10:23
Temiz enerji elektrik üretimde ilk sırada
10:21
Tuz tanesinden daha küçük çanta 63 bin dolara satıldı
Fransa'da kaos büyüyor: 150 kişi gözaltında
Fransa'da kaos büyüyor: 150 kişi gözaltında
FOTO FOKUS
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlı karınca sürprizi
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlı karınca sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ