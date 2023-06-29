Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlı karınca sürprizi

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yukarı Argıt mahallesi Dinçbaş mezrasına götürdükleri atlı karıncayla çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinlikte yüz boya ve Van kedisi maskotuyla halaylar oynayarak eğlen çocuklar ilk defa atlı karıncaya binerek unutulmaz bir bayram yaşadılar.

Muradiye Türk Kızılay Şube başkanı Selçuk Yay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Muradiye Türk Kızılay gönüllerimizle birlikte her bayramda her bayramda kırsal mahallelerimizde köylerimize gelip çocuklarımızın sevincini mutluluklarına ortak oluyoruz. Seyyar atlı karıncamızla tanıştırıyoruz. Hayatında ilk defa atlı karınca binen çocuklarımız bir sevinç içindeler ve neşe içindeler.

Aynı zamanda yüz boyama yapıyoruz. Çikolata ikramlarımız oluyor ve maskot kostümlerimizle birlikte sevinçlerine, mutluluklarına ortak oluyoruz. Özellikle ilçemizde kırsal mahallelerimizi tercih ediyoruz. Bu bizim için daha da mutluluk veriyor. Çocuklarımızın bayram tadında bir bayram yaşamalarına vesile oluyoruz. Her zaman dediğimiz gibi sevginin ve iyiliğin egemen olduğu bir Muradiye dileğiyle"

"Bugün bayram çok güzel geçti"

Hiranur Adıyaman da "Van kedisi ile halay oynadık, oyun oynadık, atlı karıncaya bindik, yüzümüzü boyadık. Bugün bayram çok güzel geçti. Gezdik, mutlu olduk" dedi.

Fatmanur Koçak ise "Bugün bayram ilk kez atlı karıncaya bindik, çok eğlendik. Van kedisi geldi, birlikte halay çektik. Oyunlar oynadık, arkadaşlarımızla altı karıncaya bindik. Kızılay abilerime çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Miniklerden Hümeyra Kaya da "Bugün köyümüze atlı karınca geldi. Van kedisi ile tanıştık ve oyunlar oynadık. İlk defa atlı karıncaya bindik, çok eğleniyoruz. Bugün bayram çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kızılay’ın Muradiye ilçesindeki gönüllüleri her bayram olduğu gibi bu bayramda da kırsal mahallelerdeki çocuklara atlı karınca sürprizi yaparak, unutamayacakları bir bayram yaşatıyor.

Haber: Gülşen Günay

Kamara: Necmettin Karaca