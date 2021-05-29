Yeniköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yola yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprağın temizlenmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Dün gece çift taraflı trafiğe kapatılan ve bölgede risk devam ettiği için çalışma yapılamayan yol, ekiplerce kepçe ve kamyonlarla temizlendi. Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ne olmuştu?

Gece saatlerinde yağış dolayısıyla yumuşayan yamaçtan şiddetli rüzgarın da etkisiyle kaya parçaları ve toprak düşmüştü.

Park halindeki bir otomobil de sağanak nedeniyle sürüklenerek yol kenarında durabilmişti.

Bölgede risk devam ettiği için yol çift taraflı trafiğe kapatılmıştı.