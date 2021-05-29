Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA,DHA
Milas'ta orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Dumanların uzaktan görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Çökertme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale ediliyor.
Yangının büyümesi üzerine Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, İzmir ve Denizli’den de takviye ekipler istendi.
Rüzgarın şiddetli estiği bölgede yangın yerleşim birimlerinin üst bölümlerinde seyrediyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın Muğla
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