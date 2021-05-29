İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması nedeniyle 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında kesinti olacak.

9 ilçede su kesintisi

Anadolu Yakası'nın Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinde kesinti yaşanacak.

Sancaktepe ve Üsküdar'da ise Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri'nde su kesintisi gerçekleşecek.