Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş'taki otobüs kazasında şoförün 15 yıla kadar hapsi istendi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, şoför Baki Tatlı'nın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
İddianameye göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü, 30 kilometre hız limiti olan Balmumcu Tüneline 61 kilometre hızla girdi.
Yine iddianameye göre, şoför Baki Tatlı, tünele girerken cep telefonuna bakıyordu..
Otobüs,tünel içerisinde bariyerlere çarptı.
Şoför, savrulan otobüsü düzeltmek için 65-67 kilometre hıza çıktı.
Otobüs bariyerlere saplandı, 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybetti.
Bilirkişi raporuna göre, tutuklu şoför Baki Tatlı, asli kusurlu sayıldı.
Baki Tatlı hakkında, taksirle ölüme ve yaralama neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.
Etiketler: Trafik Kazası İETT
Sıradaki Haber
İstanbul ve Ankara'ya sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz