İddianameye göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü, 30 kilometre hız limiti olan Balmumcu Tüneline 61 kilometre hızla girdi.

Yine iddianameye göre, şoför Baki Tatlı, tünele girerken cep telefonuna bakıyordu..

Otobüs,tünel içerisinde bariyerlere çarptı.

Şoför, savrulan otobüsü düzeltmek için 65-67 kilometre hıza çıktı.

Otobüs bariyerlere saplandı, 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybetti.

Bilirkişi raporuna göre, tutuklu şoför Baki Tatlı, asli kusurlu sayıldı.

Baki Tatlı hakkında, taksirle ölüme ve yaralama neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.