Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada etçil çekirge görüldü. Bu tür çekirgelerin özellikle geceleri avlanan türlerden olduğu biliniyor. Ancak yiyecek bulamayan çekirgeler, gündüz yerleşim yerlerine de inebiliyor.
Çiftçi Hasan Bıçakçı, Batman’ın Gercüş ilçesindeki tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.
Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü anlattı:
"Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm."
[Fotoğraf: AA]
Geceleri avlanan bir tür
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.
Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü ifade eden Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor" dedi.
Etiketler: Doğal Yaşam
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