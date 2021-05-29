Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yaylaya çıkan 2 bin 500 hayvan karayolunu kapattı
[Fotoğraf: İHA]
Havaların ısınmasıyla birlikte göçerler sürüleriyle yollara düştü. Siirt Baykan-Bitlis karayolunu kullanarak yaylaya ulaşmaya çalışan göçerlerin 2 bin 500 küçükbaş hayvandan oluşan sürüsü araçların yolunu kesince sürücüler şaşkınlık yaşadı.
Siirt’te yaylalara gitmek için yollara düşen göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Haziranın ilk haftasına kadar devam edecek zorlu yolculuk için yollara düştüklerini söyleyen göçerler, Siirt Baykan-Bitlis karayolunu kullanarak yaylaya ulaşmaya çalışıyor.
Yaylaya giden 2 bin 500 küçükbaş hayvan karayolunda araçların yolunu kesince sürücüler ne yapacağını şaşırdı.
İlginç görüntüler oluşturdu
Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek yollarına devam etti. Sürüyle karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı.
Göçerler yaklaşık 4 aylık kavurucu sıcakları serin yaylada geçirdikten sonra dönüş için yine yollara düşecek.
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