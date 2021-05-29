Siirt’te yaylalara gitmek için yollara düşen göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Haziranın ilk haftasına kadar devam edecek zorlu yolculuk için yollara düştüklerini söyleyen göçerler, Siirt Baykan-Bitlis karayolunu kullanarak yaylaya ulaşmaya çalışıyor.

Yaylaya giden 2 bin 500 küçükbaş hayvan karayolunda araçların yolunu kesince sürücüler ne yapacağını şaşırdı.

İlginç görüntüler oluşturdu

Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek yollarına devam etti. Sürüyle karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı.

Göçerler yaklaşık 4 aylık kavurucu sıcakları serin yaylada geçirdikten sonra dönüş için yine yollara düşecek.