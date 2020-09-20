Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da karaya oturan teknedeki 3 kişinin yardımına Sahil Güvenlik yetişti
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale'den İstanbul'a giden 8,5 metre uzunluğundaki "Y. Calypso" isimli tekne, Kızılcaterzi Mahallesi'nin 200 metre açıklarında su alması sonucu karaya oturdu.
Teknedekilerin haber vermesi üzerine bölgeye TCSG-32 Komutanlığına ait KB-227 isimli bot sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, teknedeki Kemal Kemaloğlu, Erdi Seyfettin Üstüner ve Erdem Tebiş'i bulundukları yerden alarak Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.
Etiketler: tekne Tekirdağ Sahil Güvenlik KomutanlığıSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 18:45
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