Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Ulucak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Alevlere 2 helikopter ve 7 arazözle müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışmasına başladı.
Etiketler: orman yangını izmirSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 19:23
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