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Afyonkarahisar'da motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kamyona çarpan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Haşmet Kandemir yönetimindeki tescilsiz motosiklet, Akyuva köyü girişinde Şenol Doğan idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
Kandemir ile motosikletin arka koltuğunda bulunan İsmail Uçak yaralandı.
Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kandemir, sevk edildiği Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: afyonkarahisar trafik KazasıSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 17:58
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