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Denizli'de cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde cezaevi firarisi kadın, piknik yaparken yakalandı. Kadın, jandarma ve Tavas Adliyesi'ndeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Z.Ç'nin (40) Solmaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda piknik yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler ormanlık alana düzenledikleri operasyonla 1 yıl önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Z.Ç'yi yakaladı.
Kadın, jandarma ve Tavas Adliyesi'ndeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kadının, uyuşturucu ticareti, enerji nakil hırsızlığı suçlarından da arandığı belirlendi.
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