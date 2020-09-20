Ege Denizi'nde zorla Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerin sayısı artıyor. Bin bir umutla Yunanistan'a giden göçmenler, ellerinde avuçlarında ne varsa alındı, bazıları darp edildi.

Zorla can salına bindirilip Türk karasularına geri itilen Afganistan uyruklu 18 göçmen, Kuşadası açıklarında sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

3'ü çocuk 18 göçmen, Aydın'da Geri Gönderme Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Çocuklar, korku dolu saatlerin etkisini oyun odasında atlatmaya çalıştı. Anne babalarıysa yaşadıklarını unutamıyor.

Göçmenlerden Narges Mohammadi, "Samos adasındaydık. Yunan polisleri geldiler ve bizi büyük gemilere bindirdiler. Ne su ne yemek verdiler. Bütün değerli eşyalarımızı bizden aldılar. Gece saat 3 buçukta bizi denize attılar." dedi.

Bu sırada aralarından bazıları darp edildi. Kendisine yumrukla vurulduğunu belirten Seyit Ali Sadat, "Hiçbir şey demedim çünkü eşim ve çocuklarım yanımdaydı. Annem hastaydı, tansiyonu vardı. Onu iki elinden tutmuş yerde bu şekilde sallıyordu. Telefonunu ver diyordu ama annem anlamıyordu" diye konuştu.

Değerli eşya ve cep telefonları ellerinden alınan göçmenler, can salıyla Ege Denizi'ne bırakıldı.

Göçmenler, Yunanistan'da gördükleri kötü muamele için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor.