GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada arasında her gün karşılıklı altışar sefer gerçekleştirilecek.

Seferler yarından itibaren Kabatepe ve Gökçeada'dan 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak.