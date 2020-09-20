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Gökçeada feribot seferlerinin saatleri değişti
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada arasında her gün karşılıklı altışar sefer gerçekleştirilecek.
Seferler yarından itibaren Kabatepe ve Gökçeada'dan 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak.
Etiketler: gestaş gökçeada feribot seferleri Gökçeada feribot saatleriSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 16:53
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