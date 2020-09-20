Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'te teröristlerce yola patlayıcı tuzaklandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik korucusunun otomobilinin geçişi sırasında infilak ettirildi. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Teröristlerce ilçeye bağlı Çetinkol köyü mevkiinde önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir güvenlik korucusunun otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti.
Güvenlik korucusunun yara almadan kurtulduğu patlamada otomobilde maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Güvenlik korucusu, kontrol amaçlı Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Etiketler: Siirt saldırı el yapımı patlayıcıSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 18:22
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