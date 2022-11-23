Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 420 milyon makaron ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'da kaçakçılara göz açtırılmıyor. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 420 milyon makaron ele geçirildi. Makaronların piyasa değerinin 84 milyon olduğu öğrenildi. Operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde iki depoya operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 420 milyon boş makaron ele geçirildi. El konulan makaronların piyasa değerinin 84 milyon olduğu öğrenildi.
Operasyon neticesinde depoda bulunan bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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