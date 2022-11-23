Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde iki depoya operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 420 milyon boş makaron ele geçirildi. El konulan makaronların piyasa değerinin 84 milyon olduğu öğrenildi.

Operasyon neticesinde depoda bulunan bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.