Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Bu sebeple deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

BUDO'nun sefer iptalleri şöyle:

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

GESTAŞ'ın iptal ettiği seferler:

Kabatepe-Gökçeada hattında, karşılıklı olarak saat 19.00 ve 21.00'de sefer yapılacak olup tarifemizde bulunan diğer tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında, tarifede bulunan planlı tüm seferler iptal oldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ ayrıca, Narlı Adalar hattında, Narlı'dan saat 12.45'deki planlı seferinin sırasıyla; saat 14.00'de Marmara’dan, saat 14.30’da Avşa'dan ve saat 15.30’da Balıklı İskelesi'nden (Paşalimanı Adası) hareket edeceğini duyurdu.