Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan 47 yaşındaki Hikmet Çelebi, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı.

Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Depremde 50 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gölyaka'daki depremde Düzce, İstanbul, Zonguldak, Sakarya ve Bolu'da olmak üzere toplam 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede, depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 100'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce, İstanbul, Zonguldak, Sakarya ve Bolu'da olmak üzere toplam 50 kişinin yaralandığını duyurdu.