İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesindeki eve düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda, depo kısmında kömür çuvallarının arasına gizlenen 29 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

Selçuklu ve Meram ilçelerinde birçok ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 313 bin 150 lira ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Toplam 16 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak’ suçlarından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 13'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.