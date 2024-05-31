Tekirdağ'da işçi servislerine kamyonet çarptı: 18 yaralı

U.K'nın kullandığı kamyonet, Bağlar Kavşağı'nda önce refüje ardından, kırmızı ışıkta bekleyen N.T. idaresindeki işçi taşıyan servise, ardından T.G'nin kullandığı diğer işçi servisine çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ve işçi servisinde bulunan 15 kişi yaralandı.
Hafif yaralanan 18 kazazedelerden bir kısmı olay yerinde tedavi edildi, bazıları ise tedbiren Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kamyonda fren arızası meydana geldiği belirtildi.