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Türkiye
TRT Haber 31.05.2024 07:48

5 ilde Kuyu-2 operasyonu: 3 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli "Kuyu-2" operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, 45 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

5 ilde Kuyu-2 operasyonu: 3 suç örgütü çökertildi

Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli 5 ilde "Kuyu-2" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, Aydın'da Hakan Gürel'in, Erzurum'da Erkan Yaprak ve Muhammet Tokyay'ın, Karaman'da da İbrahim Öztürk'ün elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi 45 şüphelinin de yakalandığını söyledi. 

"Çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek"

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, dünyanın öbür ucuna da kaçsalar, suçta kibirlenen organize suç örgütü üyelerini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine ve çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Aydın'da Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Söke, Kuşadası, Didim ve Efeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işlediği tespit edilen 21 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, şüphelilerin çevrim içi satış platformlarında kurye olarak faaliyet gösterdikleri ve akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi göstererek, sahte faturalar ve fişler karşılığında devleti yüksek meblağlarda zarara uğrattıklarının tespit edildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, Erzurum'da Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Erzurum ve Muş'ta düzenlenen operasyonlarda "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 17 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerin temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri piyasaya sürerek satışını yaptıklarının belirlendiğini kaydetti.

Karaman'da ise Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Karaman ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin yüksek faiz karşılığında ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara borç para vererek, karşılığında senet imzalattıkları, mağdurların borcunu ödemelerine rağmen imzalatılan borç senetlerini mağdurlara iade etmedikleri ve darp, cebir ve silahlı tehditle borcu tekrar tahsil etmeye çalıştıkları, mağdurlara iade etmedikleri senetleri ileri sürerek teminat olarak aldıkları taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını icra yoluyla veya zor kullanıp, örgüt üyeleri üzerine devir işlemlerini yaparak haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Operasyonlar sonucunda, tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda sahte fatura, fiş, senet ve tapu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Söke, Karayazı ve Ermenek Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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