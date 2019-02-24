Vatan Caddesi'ndeki dernek önünde yapılan etkinliğe, soğuk havaya rağmen vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kapaklı Ordulular Derneği Başkanı Temel Büyükkeskin yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri hamsi şöleninde bu yıl 3 ton hamsi pişirildiğini söyledi.
Etkinliği 6 yıldır düzenlediklerini ifade eden Büyükkeskin, "Birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi adına güzel bir geleneği yaşatıyoruz. Katılım çok güzel, emeği geçen başta sponsorlarımız olmak herkese teşekkür." dedi.
Konuşmanın ardından pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.
Kaynak: AA