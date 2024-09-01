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Türkiye
AA 01.09.2024 14:54

Tekirdağ'da fırtına nedeniyle balıkçılar limana eli boş döndü

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak dolayısıyla limana eli boş döndü.

Tekirdağ'da fırtına nedeniyle balıkçılar limana eli boş döndü

Gece saatlerinde denize ağ bırakan balıkçılar, fırtına ve sağanak sonrası ağlarını toplayarak limana dönmek zorunda kaldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların fırtına ve sağanaktan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Balıkçıların dün gece nasibini aramak için Marmara Denizi'ne ağ attığını belirten Pehlivanoğlu, "Havanın esmesi ve yağmurun çok şiddetli olmasıyla nedeniyle balıkçı arkadaşlarımız geriye dönmek zorunda kaldılar. Allah izin verirse bu akşam yeniden vira bismillah diyeceğiz." dedi.

Tekirdağ'da fırtına nedeniyle balıkçılar limana eli boş döndü

Balıkçının bu sene umudunun palamut olduğunu aktaran Pehlivanoğlu lüfer, çinekop ve hamsinin de bol olmasını beklediklerini, yağmurun sona ermesiyle balıkçıların yeniden denize açılacağını kaydetti.

Balıkçı Hasan Erol da ilk gün tezgahların boş kaldığını belirtti.

Balıkçıların havanın düzelmesiyle nasibini aramak için yeniden denize açılacaklarını ifade eden Erol, tezgahların kısa zaman içerisinde şenleneceğini dile getirdi.

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Tekirdağ Balıkçılık Su Ürünleri Hamsi Palamut
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