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Türkiye
AA 01.06.2024 01:21

Tekirdağ'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]

Sarılar Mahallesi'nde, Erdem Koç idaresindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil ile Sercan Arıcan yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Koç'un oğlu Burak Koç idaresindeki otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, iftaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer sürücüler Burak Koç ile Arıcan, araçlarda bulunan Nihal Arıcan, Ege Araslan Arıcan, Melek Arıcan ve Muradiye Yavuz yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralı Muradiye Yavuz tüm müdahalelere rağmen kayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Koç çiftinin cenazeleri Çorlu Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, kazaya karışan otomobilin motor kısmında bulunan ve kazaya karışanlara ait olduğu öğrenilen kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Tekirdağ Trafik Kazası
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