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Türkiye
DHA 01.06.2024 00:42

Oğlunu sollamaya çalışırken kazaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Oğlunu sollamaya çalışırken kazaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: DHA]

Erdem Koç yönetimindeki otomobil, önünde seyreden ve oğlu Burak Koç'un kullandığı otomobili sollayınca karşı yönden gelen Sercan Arıcan yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Burak Koç’un kullandığı otomobil de çarpışan otomobillere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde aynı otomobilde bulunan Erdem ile eşi Birsen Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobillerde sıkışan yaralılar Burak Koç, Sercan Arıcan, Nihan Arıcan, Muradiye Yavuz, Ege Arıcan ve Melek Arıcan, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Oğlunu sollamaya çalışırken kazaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı

Yaralılardan durumu ağır olan Muradiye Yavuz da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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