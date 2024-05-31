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Türkiye
TRT Haber 31.05.2024 21:41

Suya kapılan kadını taksici kurtardı

Amasya'da etkili olan sağanak sonrası taşan derenin suyuna kapılan kadın, taksici tarafından kurtarıldı.

Sağanağın etkisiyle Şeyhcui Mahallesi'nden geçen deredeki su seviyesi yükselerek yola taştı.

Bu sırada yolda yürüyen bir kadın suya kapılıp sürüklenmeye başladı. Yoldan geçen taksici Tahsin Aydın, suda sürüklenen kadını aracına alarak kurtardı.

Kadının suya kapılması ve taksicinin onu aracına alması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Suya kapılan kadını taksici kurtardı

Tahsin Aydın, gazetecilere, kadının suya kapıldığını görünce çok korktuğunu söyledi.

Aracıyla müşterisini götürürken kadını yerde, suyun içinde gördüğünü belirten Aydın, "Ben de arabanın kapısını açıp inemedim, çünkü arabanın içi su dolacaktı. Müşteri camı açıp ablamızın elinden tutup ayağa kaldırdı. Sonra arka kapıdan alıp koltuğa oturttum ve evine bıraktım." diye konuştu.

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Suya kapılan kadını taksici kurtardı
Suya kapılan kadını taksici kurtardı
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