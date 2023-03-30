Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 03:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA, İHA
Tekirdağ'da fabrika yangını: Müdahale sürüyor
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Öte yandan depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi.
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