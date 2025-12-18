Duman 6.4ºC Ankara
İHA 18.12.2025 10:50

Tekirdağ'da deniz 20 metre geri çekildi, kum adacıkları oluştu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesi, dron ile havadan görüntülendi. Denizin yaklaşık 20 metre geri çekilmesiyle kum adacıkları ve deniz tabanı ortaya çıktı.

Tekirdağ'da deniz 20 metre geri çekildi, kum adacıkları oluştu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesiyle ortaya çıkan kum adacıkları dikkat çekti. Bazı noktalarda deniz tabanının tamamen ortaya çıktığı gözlemlendi.

Sahil şeridinin genişlediği, denizin geri çekilmesiyle birlikte kıyı yapısının belirgin şekilde değiştiği görüldü.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin yılın belirli dönemlerinde yaşandığını ifade ederken, durumun mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor. 

Tekirdağ
Depremde ağır hasar gören tarihi Ulu Cami'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı
Depremde ağır hasar gören tarihi Ulu Cami'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
