İHA 18.12.2025 10:21

Sahte plakayla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 74 bin 582 lira ceza kesildi

Çorum'da, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) uyarısıyla durdurulan sahte plakalı otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 74 bin 582 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ön uyuşturucu testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PTS kameralarının "sahte plaka" uyarısı vermesi üzerine D.D. idaresindeki otomobili hayvan pazarı mevkisinde durdurdu.

Yapılan kontrolde, otomobilin üzerindeki 66 HD 478 plakanın tescil kaydının bulunmadığı, aracın trafikten çekme belgeli olduğu ve asıl plakasının 19 TP 671 olduğu saptandı.

Sürücü D.D'ye "sahte plaka takmak ve kullanmak", "sürücü belgesi olmadan araç kullanmak" ve "tescil belgesi ve plaka olmadan trafiğe çıkmak" suçlarından toplam 74 bin 582 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücüye yapılan ön uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Gözaltına alınan D.D, kesin sonuç için hastaneye götürüldü.

Otomobil, yapılan işlemlerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

Çorum Ehliyet Uyuşturucu
