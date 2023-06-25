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Türkiye
AA 25.06.2023 14:51

Tekirdağ'da çocuk oyun parkında yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir parkta bulunan çocuk oyun gruplarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında kimse zarar görmezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ'da çocuk oyun parkında yangın

Rumeli Mahallesi Halide Edip Adıvar Parkı'nda bulunan çocuk oyun gruplarında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Adli makamlara bildirilen konunun takipçisi olacağız"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, parktaki oyun alanlarının henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce yakıldığını, bu nedenle şikayetçi olduklarını belirtti.

Parkı en kısa sürede eski haline getireceklerini ifade eden Sarıkurt, "Çocuklarımızın en güzel anlarını yaşadığı bu parkın yangın sonrası görüntüsü bizleri de çok üzdü. Adli makamlara bildirilen konunun takipçisi olacağız" dedi.

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Tekirdağ Yangın İtfaiye
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