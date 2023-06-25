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Türkiye
AA 25.06.2023 14:17

İstanbul'da 25 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 25 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Yapılan tespitlerde 2 milyon 500 bin lira değerinde olduğu belirlenen kaçak eşyaya el konuldu.

İstanbul'da 25 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, yurt dışından yasa dışı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na elektronik sigara tütünü gönderileceği tespit edildi.

Geçici depolama alanına gelen kargonun, "kozmetik bakım ürünü" olarak beyan edildiği görüldü. Kargodaki koliler x-ray cihazından geçirildi ve bütün kolilerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Fiziki aramada kolilerde yüklü miktarda elektronik sigara tütünü bulunduğu anlaşıldı.

Operasyonla, Türkiye'ye ithalatı yasak 25 bin paket elektronik sigara tütününün kaçakçılığına engel olundu.

Yapılan tespitlerde 2 milyon 500 bin lira değerinde olduğu belirlenen kaçak eşyaya el konuldu.

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Ticaret Bakanlığı Sigara
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