Tekirdağ'da CHP 4, AK Parti 3, İyi Parti 1 milletvekili çıkardı

Seçmen sayısının 858 bin 412 olduğu Tekirdağ'da vatandaşlar, 2 bin 493 sandıkta oy kullandı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 777 bin 114 seçmenin oy kullandığı kentte 758 bin 560 oy geçerli sayıldı.

Yapılan sayımda oyların 282 bin 934'ünü alan CHP 4 milletvekili, 237 bin 584 oy alan AK Parti 3, 87 bin 416'sını alan İyi Parti ise 1 milletvekili çıkardı.

CHP’den Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar ve Nurten Yontar, AK Parti'den Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, İyi Parti'den ise Selcan Taşçı Hamşioğlu milletvekili seçildi.

2018 yılında yapılan seçimlerde Tekirdağ'dan CHP 3, AK Parti 3 ve İyi Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.

2018 seçimlerinde 7 milletvekili bulunan Tekirdağ'ın 2023 seçimlerinde milletvekili sayısı 8'e yükseldi.