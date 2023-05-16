Parçalı Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 16.05.2023 11:17

Tekirdağ'da CHP 4, AK Parti 3, İyi Parti 1 milletvekili çıkardı

Tekirdağ'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP 4, AK Parti 3, İyi Parti ise 1 milletvekilliği çıkardı.

Tekirdağ'da CHP 4, AK Parti 3, İyi Parti 1 milletvekili çıkardı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Seçmen sayısının 858 bin 412 olduğu Tekirdağ'da vatandaşlar, 2 bin 493 sandıkta oy kullandı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 777 bin 114 seçmenin oy kullandığı kentte 758 bin 560 oy geçerli sayıldı.

Yapılan sayımda oyların 282 bin 934'ünü alan CHP 4 milletvekili, 237 bin 584 oy alan AK Parti 3, 87 bin 416'sını alan İyi Parti ise 1 milletvekili çıkardı.

CHP’den Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar ve Nurten Yontar, AK Parti'den Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, İyi Parti'den ise Selcan Taşçı Hamşioğlu milletvekili seçildi.

2018 yılında yapılan seçimlerde Tekirdağ'dan CHP 3, AK Parti 3 ve İyi Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.

2018 seçimlerinde 7 milletvekili bulunan Tekirdağ'ın 2023 seçimlerinde milletvekili sayısı 8'e yükseldi.

ETİKETLER
Seçim 2023 Tekirdağ
Sıradaki Haber
Kırşehir'de AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Yeni dönemde mecliste ünlü isimler de yer alacak
13:00
IEA, küresel petrol talebi tahminini günlük 200 bin varil artırdı
13:03
TCMB'den nakit avans ve kuyum harcamaları için yeni karar
12:59
Rum yönetimi, Ruslara sattığı "Altın Pasaport"ları AB baskısıyla iptal ediyor
12:56
Kahramankazan'da engelliler için temsili asker uğurlama töreni yapıldı
12:53
Azerbaycan'daki Türk seçmenler 20-21-22 Mayıs'ta oylarını kullanabilecek
TBMM 28'inci döneme hazırlanıyor
TBMM 28'inci döneme hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Myanmar'ı Mocha Kasırga'sı vurdu: 41 ölü
Myanmar'ı Mocha Kasırga'sı vurdu: 41 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ