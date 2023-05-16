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Türkiye
İHA 16.05.2023 10:53

Suçüstü yakalanan hırsız afalladı, çaldıklarını yere düşürdü

İstanbul'da bisikletle sokağa gelen kasklı bir hırsız, minibüsün camını taşla patlatıp içerisinden şarjlı matkap çaldı. Binadaki bir kadının 'hırsız var' diye bağırması üzerine panikleyen hırsız, kaçarken matkabı yere düşürdü.

Pınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, semtte bisikletle dolaşan kasklı şahıs, sabahın erken saatlerinde sokakların boş olmasını fırsat bilerek araçları incelemeye başladı.

Park halindeki bir minibüsün koltuğunda matkap kutusu gören hırsız Taşla camı kırıp matkabı çaldı Şahıs eline aldığı taş parçasıyla minibüsün camına vurmaya başlayınca, binadaki kadın “orada ne yapıyorsun” diyerek seslendi. 

Hırsızın camı kırmasının ardından kadın “hırsız var” diye bağırarak şahsı durdurmaya çalıştı.

Ancak camdan aracın içine uzanan hırsız, saniyeler içerisinde şarjlı matkabın olduğu kutuyu çalarak bisikletle kaçmaya başladı. “Hırsız var” diye bağırınca şahıs çaldıklarını yere düşürdü. 

Suçüstü yakalanan hırsız afalladı, çaldıklarını yere düşürdü

Bisikletini durduran hırsız, yerdeki matkabı aldıktan sonra gözden kayboldu. Yaşananlar o ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın ardından minibüsün sahibinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi. 

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