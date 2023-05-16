Karısını bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan Yılmaz (42), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, alınan rapora göre mağdur Yücecan Yılmaz'ın (39) hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını belirterek, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Kenan Yılmaz, "Ben eşimi hala çok seviyorum, kendisinden tekrar özür diliyorum. Pişmanım. Mahkemenizden öncelikle beraatımı ve tahliyemi, aksi kanaatte lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye" teşebbüs suçunun haksız tahrik altında işlenmesi dolayısıyla 12 yıl hapse mahkum etti.

Mudanya Şükrüçavuş Mahallesi'nde geçen ocak ayında yaşanan olayda, Kenan Yılmaz telefonda tartıştığı eşi Yücecan Yılmaz'ı eve geldiği sırada kıskançlık nedeniyle bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan Yücecan Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Buradaki ilk müdahale sonrası Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadın, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Kenan Yılmaz ise tutuklanmıştı.