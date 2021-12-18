Süleymanpaşa ilçesindeki harekat merkezinde yapılan tatbikatta ekipler, senaryo gereği merkez üssü Şarköy ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem haberinin alınmasıyla harekete geçti.

AFAD Başkanlığı'nın depreme müdahale ‘seviye 3’ olarak belirlendi ve ulusal ekiplere müdahale çağrısı yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirildi. İstanbul başta olmak üzere 22 ilden gelen arama- kurtarma ekipleri, eski tekel binasında senaryo gereği arama kurtarma çalışmalarına başladı.

"Bu çalışmalarla depremi refleks haline getirebiliriz"

Tatbikattaki senaryoyu anlatan Vali Aziz Yıldırım, "Ekipler buraya anında akın etti. Herkes ne yapacağını biliyor. Ne kadar çok tatbikat yaparsak o kadar iyi refleks haline getirebiliriz diye düşünüyoruz" dedi.

Tatbikat gerçeği aratmadı

Senaryo gereği arama ve kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, tatbikat alanında hasar görmüş binaların duvarlarını delerek yıkıntıların arasına girerken, bazı ekipler de halatla metrelerce yükseklikteki pencerelerden yaralı kurtarmak için binalara girdi. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı tatbikat, gerçeği aratmadı.