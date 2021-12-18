Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'a dolu yağdı: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
İstanbul Arnavutköy'de bir anda bastıran dolu cadde ve sokakları beyaza bürüdü
Arnavutköy'de saat 16.30 sıralarında dolu etkili oldu. Dolu kısa süreli yağsa da cadde ve sokakların beyaza bürünmesine neden oldu.
Dolu sırasında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu Meteoroloji Yağış
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