Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütünün "hacker" oluşumu deşifre edildi: 31 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bölücü terör örgütünün kamu kurumlarının internet sitelerine sızarak çalışanların bilgilerini ele geçirmeye çalışan hacker oluşumu deşifre edildi. Ankara merkezli 15 ildeki operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nın sanal suçlarını takip etmek için Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından özel bir ekip kuruldu.
O ekip örgütün yakın zamanda isim değişikliği yaptığı bir internet sitesinde toplandığını tespit etti.
Terörist hacker grubunun kamu kurumlarına sızarak çalışanların bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı belirlendi.
31 şüpheliden 6'sı itirafçı oldu
Teröristlerin ele geçirebildikleri bilgileri yurtdışındaki örgüt mensuplarına gönderiyordu. Örgüt ayrıca hacklediği web sitelerinde de PKK propagandası yapıyordu.
Yakalanan şüpheliler ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sı itirafçı oldu.
Etiketler: Terör Örgütü Siber Suçlar
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