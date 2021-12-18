İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamak için Karabağlar'da bir evde ve iki araçta arama yaptı.

Narkotik köpeği Rex'in de katıldığı aramada bir otomobilin torpidosunun altındaki özel bölmede 2 kilo 737 gram kokain tespit edildi.

Aramalarda ayrıca uyuşturucu yapım malzemeleriyle, ticaretinden elde edilen paralar da ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.M., C.A. ve M.K. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.