Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir otomobilde 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir otomobilin torpidosundaki özel bölmede 2 kilo 737 gram kokain bulundu, 3 zanlı tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamak için Karabağlar'da bir evde ve iki araçta arama yaptı.
Narkotik köpeği Rex'in de katıldığı aramada bir otomobilin torpidosunun altındaki özel bölmede 2 kilo 737 gram kokain tespit edildi.
Aramalarda ayrıca uyuşturucu yapım malzemeleriyle, ticaretinden elde edilen paralar da ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.M., C.A. ve M.K. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu Narkotik
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