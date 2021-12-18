Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başak Cengiz doğum gününde mezarı başında anıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'i doğum gününde, ailesi ve arkadaşları mezarı başında andı.
Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anmaya Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, abisi Fatih Cengiz ve arkadaşları katıldı.
Başak Cengiz'in 29. doğum gününü unutmayan arkadaşları, mezarı çiçeklerle donattı.
Kızının mezarı başında gözyaşlarını tutamayan acılı anne Beyhan Cengiz, "İyi ki doğdun yavrum. İyi ki ben senin annenim" diye seslendi.
Mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet
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