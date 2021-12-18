Kayseri-Göksun kara yolu Keklikoluk mevkisinde S.D. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli olduğu öğrenilen İ.A. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü S.D. ile yolcu S.K. ve F.A. ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.