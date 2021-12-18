Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Kayseri-Göksun kara yolu Keklikoluk mevkisinde S.D. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli olduğu öğrenilen İ.A. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü S.D. ile yolcu S.K. ve F.A. ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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