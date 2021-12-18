Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Batı Akdeniz'de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'de rüzgarın batı ve güneybatıdan, yarın günün ilk saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in doğusunda ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 20 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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