Meteoroloji'den yarın için sarı ve turuncu uyarı
Yurdun kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu dışında kalan yerlerde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il için sarı ve turuncu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Yağışların, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Hatay'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya ve Muğla ve Antalya'da ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den "sarı" ve "turuncu kod" uyarısı
Öte yandan, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya ve Muğla için "sarı", Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için "turuncu kod" uyarısı yapıldı.
Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.