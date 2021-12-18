Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yağışların, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Hatay'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya ve Muğla ve Antalya'da ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den "sarı" ve "turuncu kod" uyarısı

Öte yandan, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya ve Muğla için "sarı", Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için "turuncu kod" uyarısı yapıldı.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.