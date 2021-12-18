Antalya'da yarın beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Serik ve Gazipaşa kıyılarında kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Manavgat ve Alanya kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, twitter hesabından yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.