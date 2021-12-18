Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 14 Nisan tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilmesi düzenlendi. Halihazırda faaliyette olan kuyum işletmelerinin ise 31 Aralık'a kadar durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekiyor.

Ustalık belgesi sahibi olma şartı aranıyor

Bakanlık tarafından yetki belgelerinin verilmesi için eylül ayında Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi kurulurken kuyum ticaretiyle uğraşanların, bu sistem üzerinden yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunması önem taşıyor. Yetki belgesi yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri de bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Yetki belgesi alınması için meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmama, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyeti olması ve ustalık belgesi sahibi olma şartları aranıyor. Ustalık belgesi şartı, kuyumcu ya da kuyum işletmesinde tam zamanlı çalışan en az bir personel tarafından yerine getirilebilecek.

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda Bakanlıkça verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde yetki belgesi iptal edilecek.