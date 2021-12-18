Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 3 lüks araç kundaklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te park halindeki 3 lüks otomobilde yangın çıktı. Ekiplerin kundaklama olarak değerlendirildiği olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri arama çalışması başlattı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi 55. Sokak'ta park halindeki bir otomobil gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.
Yangın, otomobilin yanındaki iki araca da sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Yangın nedeniyle araçlar kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, otomobili kundaklayan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
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