Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Van-Özalp kara yolunun Anzaf Kalesi yakınlarında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazanın meydana geldiği yol bir süre trafiğe kapatıldı.
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