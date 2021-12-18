Solhan-Bingöl kara yolunun Karan Rampası mevkiinde sürücünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle ilerlemeyince yolda kaldı.

Sürücünün yardım istemesi üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracın bulunduğu noktaya geldi.

Araca zincir takıldı

Ekipler, sürücü ile yaptıkları görüşmede, Adana'daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören annelerinin yanına gitmek için aniden yola çıktıkları için araca zincir ve kış lastiği takmadıklarını öğrendi.

Aracın lastiklerine zincir takan trafik polisleri, ailenin yola devam etmesini sağladı.