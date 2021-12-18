İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün muhasebe biriminde görevli Kıvanç Erdik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, psikolojik bunalımda olduğunu söyleyip intihar edeceğini söyledi.

Erdik'in cep telefonu sinyali son olarak Yatağan ilçesindeki Kazan Göleti bölgesinden alındı. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis dalgıçlar ve sağlık ekibi sevk edildi.

29 yaşındaki Kıvanç Erdik’in otomobili, gölet yakınında bulundu. Gölette dalgıç polisler, çevresindeki ormanda ise jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Aramalar sürerken Kıvanç Erdik, 11 saat sonra Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde yolda yürürken bulundu.

'Kamu görevlilerini oyalama' suçundan işlem başlatıldı

Borçları yüzünden bunalımda olduğu söyleyen Erdik hakkında, 'kamu görevlilerini oyalama' suçundan işlem başlatıldı. Erdik, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.